"Шахтер" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2021/22.

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет с представителем Бельгии "Генком" который хорошо знаком украинцу Руслану Малиновскому.

Матчи этой стадии состоятся 3/4 и 10 августа.

Напомним, начиная с нынешнего розыгрыша еврокубков, УЕФА отменил правило выездного гола.

В случае победы "горняки" выйдут в плей-офф квалификации ЛЧ. В случае поражения подчиненные Роберто Де Дзерби сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.