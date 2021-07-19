"Шахтер" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ-2021/22.

Фото: ФК "Шахтер"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2021/22.

Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет с представителем Бельгии "Генком" который хорошо знаком украинцу Руслану Малиновскому.

Матчи этой стадии состоятся 3/4 и 10 августа.

Напомним, начиная с нынешнего розыгрыша еврокубков, УЕФА отменил правило выездного гола.

В случае победы "горняки" выйдут в плей-офф квалификации ЛЧ. В случае поражения подчиненные Роберто Де Дзерби сразу попадут в групповой этап Лиги Европы.

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