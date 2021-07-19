Соревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Игры стартуют уже через 4 дня.

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2020 в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц
Фото: Thy Le | Shutterstock

Проведение соревнований по гребле в рамках летних Олимпийских игр-2020 в Токио оказалось под угрозой срыва из-за нашествия устриц, информирует "Спорт-Экспресс" со ссылкой на BBC.

Морские жители массово скопились в каналах комплекса по гребле на каноэ и байдарках в районе Токийского залива, где и должны состояться соревнования. Устрицы закрепляются на поплавках и тем самым мешают поддерживать спокойствие водной поверхности для участников Игр.

Всего было обнаружено около 14 т устриц. Под их весом оборудование ушло под воду, сеть поплавков длиной 5,6 км вытаскивали на берег, ремонтировали и очищали от устриц прямо на месте обнаружения. На устранение последствий ушло примерно 1,28 млн долларов.

XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград.

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