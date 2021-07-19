"Рух" планирует проводить домашние матчи Украинской премьер-лиги в 500 км от Львова. Футбол

Львовяне договорились с "Динамо".

Фото: facebook.com/ruhlviv

Руководство "Руха" и "Динамо" нашло понимание в вопросе проведения домашних матчей львовского клуба на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве, сообщает пресс-служба львовян.

Отметим, что "Рух" инициировал обращение в столичный клуб и "Динамо" ответило, что не возражает против такого сценария.

"Рух" планировал сделать домашней ареной стадион "Украина" во Львове, но Украинская ассоциация футбола запретила проводить на нем матчи УПЛ. На фоне этого запрета львовский клуб угрожал снятием команды с чемпионата.

Впоследствии УАФ запретила "Руху" проводить домашние матчи также на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе.

В стартовом туре чемпионата Украины команда Ивана Федика сыграет 25 июля с "Металлистом 1925" в Харькове.

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