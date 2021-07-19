РоSSия сняла с Олимпиады-2020 парную четверку гребцов из-за допинга

Федерация гребного спорта РоSSии направила в Международную федерацию гребного спорта (FISA) официальное решение о снятии команды четверки парной с Олимпийских игр-2020 в Токио, сообщает пресс-служба FISA.

"Тренерский совет ФГСР глубоко проанализировал результаты тренировок двух возможных запасных в команде и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам", - сказано в документе.

Решение связано с отстранением гребцов Никиты Моргачова и Павла Сорина из-за обнаружения мельдония в допинг-пробах. Их должны были заменить Александр Матвеев и Никита Еськин, однако руководство сборной осталось неудовлетворенным уровнем их готовности.

Добавим, что FISA предложила Литовский федерации гребли занять этот доступный слот.

Напомним, что накануне Олимпиады-за нарушения антидопинговых правил были отстранены от соревнований представители роSSийской олимпийской сборной по плаванию, чемпионы Европы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев.