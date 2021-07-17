Первый "десант" украинских олимпийцев прибыл в Токио

Жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

В Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх ХХХII Олимпиады.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Фото: noc-ukr.org

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на коронавирус, украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

Первыми жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

Фото: noc-ukr.org

"Ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира", - говорится в сообщении.

Фото: noc-ukr.org

Фото: noc-ukr.org

Завтра атлеты более подробно ознакомятся с Олимпийским поселком и проведут тренировку на его территории.

Отметим, на Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).

Напомним, с первого дня работы Олимпийской деревни спортсмены жалуются на безопасность. Спортсмены пересекаются с местными жителями и туристами, что является источником скрытой опасности.