Первый "десант" украинских олимпийцев прибыл в Токио
Жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.
В Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины, которые с 23 июля будут представлять нашу страну на Играх ХХХII Олимпиады.
Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на коронавирус, украинцы отправились в Олимпийскую деревню.
Первыми жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.
"Ребята разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах. В первый вечер прибытия спортсмены посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира", - говорится в сообщении.
Завтра атлеты более подробно ознакомятся с Олимпийским поселком и проведут тренировку на его территории.
Отметим, на Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).
Напомним, с первого дня работы Олимпийской деревни спортсмены жалуются на безопасность. Спортсмены пересекаются с местными жителями и туристами, что является источником скрытой опасности.