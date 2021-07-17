В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай коронавируса

Среди сотрудников Tokyo Games были недавно подтверждены 45 случаев.

В Олимпийской деревне, где остановятся большинство участников XXXII летних Олимпийских игр, обнаружили первый случай коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь Токийского оргкомитета Масса Такая, пишет japantimes.co.jp.

Издание отмечает, что это вызывает новые сомнения по поводу обещаний "безопасных и надежных" игр.

Ковид подтвердили у посетителя из-за рубежа, который принимает участие в организации игр. Его или ее национальность не разглашается из соображений конфиденциальности.

В Оргкомитете также сообщили, что среди сотрудников Tokyo Games были недавно подтверждены 15 случаев коронавируса. Этот показатель является самым высоким с 1 июля, вследствие этого общее количество случаев ковида в Tokyo Games достигло 45.

Отметим, Олимпийские игры 2020 года, отложенные на год из-за глобальной пандемии, проходят в основном без зрителей и в условиях жесткого карантина.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта (30 дисциплин).

С первого дня работы Олимпийской деревни спортсмены жалуются на безопасность. Спортсмены пересекаются с местными жителями и туристами, что является скрытой угрозой безопасности.

Украинскую спортсменку Викторию Ус, которая будет представлять Украину на Олимпиаде-2020 в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию после прилета в Токио.

16 июля в Токио прибыл первый десант олимпийцев из Украины. Первыми жителями Олимпийской деревни стали представители Украины по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сборная Украины к Олимпиаде-2020 представила новую олимпийскую формуСборная Украины к Олимпиаде-2020 представила новую олимпийскую форму
Токийский 4-звездочный отель перед Олимпиадой-2020 установил в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев"Токийский 4-звездочный отель перед Олимпиадой-2020 установил в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев"
Сборная Италии отметила победу на Евро-2020 чемпионским парадом в Риме. ФутболСборная Италии отметила победу на Евро-2020 чемпионским парадом в Риме. Футбол
Бонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. ФутболБонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. Футбол
13-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа на турнире в США13-летняя фигуристка исполнила два четверных тулупа на турнире в США
Блок рекламы


Похожие новости
Первый "десант" украинских олимпийцев прибыл в ТокиоПервый "десант" украинских олимпийцев прибыл в Токио
Представительницу украинской олимпийской сборной в Токио отправили на самоизоляциюПредставительницу украинской олимпийской сборной в Токио отправили на самоизоляцию
Двух роSSийских пловцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допингаДвух роSSийских пловцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга
В Токио официально открылась Олимпийская деревняВ Токио официально открылась Олимпийская деревня
Медали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроникиМедали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроники
Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты. Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты.
Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителейОлимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей
НОК утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 в ТокиоНОК утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 в Токио
МОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в ТокиоМОК объявил состав сборной беженцев на Олимпиаду-2020 в Токио
Все участники Олимпиады в Токио будут тестироваться на коронавирус ежедневноВсе участники Олимпиады в Токио будут тестироваться на коронавирус ежедневно
Последние новости
Подгружаем последние новости