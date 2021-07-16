УПЛ и УАФ увеличили квоты заполняемости стадионов на футбольных матчах

УАФ и УПЛ, учитывая требования Министерства здравоохранения Украины и протоколы УЕФА "Возвращение к игре", утвердили Временный медицинский протокол для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях карантина, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой коронавирусной болезни COVID-19, информирует пресс-служба УПЛ.

Согласно документу, поединки могут посещать 67% (2/3) зрителей от общей вместимости стадиона.

Такие ограничения действуют для регионов зеленой, желтой и оранжевой зон карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено.

Напомним, согласно предыдущему протоколу от 15 марта, стадионы разрешалось заполнять максимум на 50%.

Отметим, что новый сезон УПЛ стартует уже 22 июля.