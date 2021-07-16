Украинка Мотричко стала бронзовым призером чемпионата мира по шашкам

В столице Эстонии, Таллинне, состоялся чемпионат мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин.

В женском турнире, в котором приняли участие 16 участников из 9 стран, бронзовую медаль завоевала украинка Виктория Мотричко.

Добавим, что представительница Одессы набрала одинаковое количество очков с роSSийской шашисткой, 7-кратной чемпионкой мира Тамарой Тансиккужиной, но проиграла ей по личным показателям.

А чемпионкой мира стала соотечественница Тансиккужиной Матрона Ноговицына, для которой этот титул стал дебютным в спортивной карьере.

В мужском турнире за титул боролись 40 участников из 18 стран. Украинцы Юрий Аникеев (Харьков) и Игорь Кирзнер (Запорожье) завершили игру в полуфинальном раунде.

Лучшим из украинских шашистов был Артем Иванов, который добрался до финала, где занял седьмое место.