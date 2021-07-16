УПЛ и УАФ обязал клубы нанести на игровую форму команд логотип УАФ с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава". Футбол

Украинская премьер-лига и Украинская ассоциация футбола утвердили Регламент Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2021/22.

Согласно статье 14 п. 17 "Требования к обязательной игровой и тренировочной экипировке футболиста", во время проведения матчей УПЛ, Суперкубка и Кубка Украины на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ.

Добавим, что большое лого УАФ выглядит в виде карты Украины с полуостровом Крым и слоганом "Слава Украине! Героям слава", который теперь является официальным слоганом УАФ.