"Ворскла" узнала соперника по второму раунду отбора Лиги конференций УЕФА

Подчиненные Юрия Максимова встретятся с бронзовым призером чемпионата Финляндии Куопио.

Ворскла
Фото: ФК Ворскла
Ворскла

Определился соперник бронзового призера УПЛ полтавской "Ворсклы" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2021/22.

Подчиненные Юрия Максимова встретятся с бронзовым призером чемпионата Финляндии Куопио.

Напомним, финская команда по сумме двух встреч в первом раунде отбора прошла армянский клуб "Ноа" - 1:0, 5:0.

Первый матч между "Ворсклой" и финнами пройдет в городе Куопио накануне официального открытия летних Олимпийских игр - 22 июля, а ответный матч в Украине запланировано на 29 июля.

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