Представительницу украинской олимпийской сборной в Токио отправили на самоизоляцию

С 15 июля позволяют делать по тренировке в день, отдельно от других спортсменов, в собственной "bubble system". И так до 20 июля.

Украинскую спортсменку Виктория Ус, которая будет представлять Украину на Олимпиаде-2020 в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию после прилета в Токио.

Виктория Ус
Фото: facebook
Виктория Ус

Об этом сообщила сама 28- летняя спортсменка.

"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул-Токио, на котором мы прилетели, в некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас, оказались положительные тесты на COVID-19.

Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-позитивными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и на то, что мы вакцинированы, мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний", - написала Ус на своей странице в Facebook.

"Психологически невероятно сложно... С 15 июля нам дают возможность делать по тренировке в день, отдельно от других спортсменов, в собственной "bubble system". И так до 20 июля", - отметила украинка.

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