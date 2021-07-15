Киевское "Динамо" использовало фото фанов московского одноименного клуба для рекламы своих абонементов

Киевское "Динамо" допустило ошибки при создании рекламного баннера сезонных абонементов в Instagram.

Ошибку обнаружили сами болельщики столичной команды.

Презентацию пропусков "украсили" кадры болельщики не киевского клуба, а одноименного московского, информирует WBC ультрас "Динамо" в своем Facebooк, подкрепляя фото коллажем.

"Фанаты московского " Динамо " "украсили" презентацию абонементов киевского " Динамо " на сезон - 2021/22.

Есть к руководству клуба только один вопрос, дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности?, - говорится в заявлении фанов.

Отметим, сезон УПЛ 2021/22 стартует уже 23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь".

"Динамо" свою встречу первого тура проведет 11 августа.