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2021-07-15
Киевское "Динамо" использовало фото фанов московского одноименного клуба для рекламы своих абонементов
Фейл дня.
Киевское "Динамо" допустило ошибки при создании рекламного баннера сезонных абонементов в Instagram.
Ошибку обнаружили сами болельщики столичной команды.
Презентацию пропусков "украсили" кадры болельщики не киевского клуба, а одноименного московского, информирует WBC ультрас "Динамо" в своем Facebooк, подкрепляя фото коллажем.
Есть к руководству клуба только один вопрос, дизайнера уволят или вы окончательно потеряли чувство реальности?, - говорится в заявлении фанов.
Отметим, сезон УПЛ 2021/22 стартует уже 23 июля матчем "Львов" - "Мариуполь".
"Динамо" свою встречу первого тура проведет 11 августа.