"Аллея звезд" в Киеве пополнилась тремя легендами украинского спорта.

"Зажглись" звезды Житника, Михайличенко и Соловьевой.

Накануне в Киеве "Аллея звезд" пополнилась 39-й, 40-ой и 41-ой по счету "звездой".

"Зажглись" они в честь олимпийских чемпионов футбола и хоккея Алексея Михайличенко и Алексея Житника соответственно, а также трехкратной паралимпийской чемпионки по пауэрлифтингу Лидии Соловьевой.

На представлении присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он выступил с приветственным словом, в котором отметил легендарного динамовца, хоккеиста НХЛ и землячку-днепрянку.

Добавим, что из хоккеистов "Аллея звезд" представлена еще одним известным в Европе и за океаном игроком, лучшим среди украинских бомбардиром в НХЛ Дмитрием Христичем.

Отметим, что в отличие от Житника и Михайличенко, Соловьева в своих 43 года остается в силе и готовится стартовать на шестой в карьере Паралимпиаде. С предыдущих пяти она возвращалась с медалями - в Сиднее- 2000 это было "серебро", в Афинах-2004 и Пекине-2008 - "золото", в Лондоне-2012 - "бронза" и в Рио 2016 - снова "золото".