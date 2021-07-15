Обладатель "Золотого мяча" Евро-2020 официально стал игроком "Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.

Парижский клуб оформил переход 22-летнего итальянца на правах свободного агента. Контракт с голкипером рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за Rossoneri, в 15-ти из которых оставил свои ворота "сухими".

Отметим, что за ПСЖ играет еще один голкипер мирового уровня - Кейлор Навас, который не собирается покидать французский клуб.

Напомним, что Доннарумма был признан лучшим игроком прошедшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.