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2021-07-15
Обладатель "Золотого мяча" Евро-2020 официально стал игроком "Пари Сен-Жермен"
Доннарумма покинул Милан.
Джанлуїджі Доннарумма
Фото: ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой.
Парижский клуб оформил переход 22-летнего итальянца на правах свободного агента. Контракт с голкипером рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за Rossoneri, в 15-ти из которых оставил свои ворота "сухими".
Отметим, что за ПСЖ играет еще один голкипер мирового уровня - Кейлор Навас, который не собирается покидать французский клуб.
Напомним, что Доннарумма был признан лучшим игроком прошедшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.