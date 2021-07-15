Львовские "Карпаты" окончательно прекратили существование. Футбол

Легендарный львовский футбольный клуб "Карпаты" прекращает существование.

Об этом на официальном клубном сайте объявил совладелец КПФ "Карпаты" Олег Смалийчук.

"Друзья, прежде всего хочу извиниться за такое длительное молчание. Все эти дни решалось очень много важных вопросов. Мы не имели точной информации. Поэтому я не хотел давать обещаний, которые не смогу выполнить. Но наконец пришло время поставить точку.

Весь прошлый сезон мы работали над тем, чтобы спасти от гибели главный спортивный бренд Западной Украины - львовские "Карпаты". Структура собственности существующего юридического лица - КПФ "Карпаты" Львов - не позволяла ему полноценно функционировать, не говоря уже о развитии. Второй совладелец "Карпат" годами блокировал работу клуба. Несмотря на все наши усилия, за год времени он так и не вступил в диалог", - заявил Смалийчук.

"За это время мы погасили долги по заработной плате всех работников и задолженности за предоставленные услуги и товары. Также удалось закрыть часть долгов по старым трансферам, по которым на клуб был наложен трансферный бан. Мы удерживали, помимо основной команды, ЖФК и детскую академию.

К сожалению, наш план перезапуска клуба не удался. Поэтому КПФ "Карпаты" вышли из профессионального футбола и не заявляются в любители. Но мы не можем закрыть это юридическое лицо без согласия второго совладельца, поэтому оно продолжит существование и будет работать над погашением старых долгов", - отметил совладелец клуба.

"Я говорил это год назад и повторяю сейчас: не важно, кому будут принадлежать" Карпаты "- Смалийчуку или кому-то другому. Единственное действительно важное - чтобы бренд продолжал существовать и имел возможности развиваться, даже если для этого мне нужно сделать шаг в сторону.

Хочу поблагодарить всех, кто верил нам и помогал. Болельщики "Карпат" - действительно лучшие в Украине, теперь я знаю это точно. Встретимся на секторе", - добавил Смалийчук.

В прошлом сезоне "Карпаты" заняли последнее место в группе А второй лиги.