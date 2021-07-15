Двух роSSийских пловцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

К Играм еще больше недели, а РоSSия уже недосчиталась двух спортсменов.

Двух роSSийских пловцов Веронику Андрусенко, которая специализируется на спринтерских дистанциях вольным стилем и специалиста баттерфляя Александра Кудашева, которые должны были участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио, дисквалифицировали за употребление допинга, сообщает Международная федерация плавания (FINA).

В настоящее время следственные действия продолжаются.

По данным FINA, решение было принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории (РУСАДА).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.