Стали известны призовые украинских олимпийцев

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Стало известно, какое денежное вознаграждение получат украинские спортсмены за призовые места на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сумма выплат осталась на уровне Рио-де-Жанейро-2016, информирует xsport.ua.

Так, олимпийский чемпион получит вознаграждение в размере 120 тысяч долларов. "Серебро" будет стоить в полтора раза дешевле - 80 тыс., а за бронзовую медаль предполагается вознаграждение 55 тыс. долл.

В Токио у Украины будет самое меньшее представительство за всю историю олимпиад - 158 участников. Напомним, на прошлой Олимпиаде украинцы завоевали 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые).