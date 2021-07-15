Стали известны призовые украинских олимпийцев

Олимпиада-2020 стартует 23 июля.

Фото: Olympics

Стало известно, какое денежное вознаграждение получат украинские спортсмены за призовые места на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сумма выплат осталась на уровне Рио-де-Жанейро-2016, информирует xsport.ua.

Так, олимпийский чемпион получит вознаграждение в размере 120 тысяч долларов. "Серебро" будет стоить в полтора раза дешевле - 80 тыс., а за бронзовую медаль предполагается вознаграждение 55 тыс. долл.

В Токио у Украины будет самое меньшее представительство за всю историю олимпиад - 158 участников. Напомним, на прошлой Олимпиаде украинцы завоевали 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые).

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