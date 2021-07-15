Причина срыва чемпионского боя Фьюри - Уайлдер - не коронавирус, - Гирн

Британский промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Гирн прокомментировал отмену поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1 , 21КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41КО).

По словам функционера, настоящей причиной срыва боя стал не коронавирус, обнаруженный у британца, а низкий процент продажи билетов.

"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал.

Спортсмены не подняли шума, поскольку цифры PPV должны были стать очень низкими", - приводит слова Гирна Boxing News 24.

Отметим, что третий бой Фьюри - Уайлдер теперь планируют на 9 октября. На кону будет пояс чемпиона мира, который Фьюри отобрал у Уайлдера раньше.