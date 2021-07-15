Федерер отказался от выступления на Олимпиаде-2020

Травма не позволит швейцарцу приехать в Токио.

Роджер Федерер
Фото: Instagram
Роджер Федерер

Экс-первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер (№9 АТР) принял решение не участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио.

Причиной легенда тенниса назвал травму колена, которая обострилась на Уимблдоне.

"Во время травяного сезона, к сожалению, я столкнулся с проблемой с коленом, и принял тот факт, что я должен сняться с Олимпиады в Токио. Я очень разочарован, потому что это была честь и яркий момент моей карьеры каждый раз, когда я представлял Швейцарию.

Я уже начал свою реабилитацию в надежде вернуться в Тур позже этим летом. Я хочу всей швейцарской команде удачи, я буду сильно болеть за вас издалека", - написал Федерер в Instagram.

Напомним, Роджер дошел до четвертьфинала Уимблдона-2021. Он выигрывал "золото" на Олимпиаде-2008 в Пекине в парном разряде со Стеном Вавринкой и "серебро" на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. В 2020 году Федерер перенес две операции на правом колене.

Добавим, что участвовать в Играх-2020 планирует первая ракетка мира Новак Джокович, на счету которого в этом сезоне уже три выигранных турнира "Большого шлема" - Australian Open, "Ролан Гаррос" и Wimbledon.

Если серб победит в Токио и на US Open, то он сможет повторить достижение легендарной Штеффи Графф. Напомним, в 1988 году немка выиграла все четыре турнира ВШ и Олимпиаду в Сеуле.

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