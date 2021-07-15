Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала уже более 115 тысяч подписей. Футбол

По мнению авторов, итальянцы действовали слишком грубо.

Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала уже более 115 тысяч подписей
Фото: скриншот

Сборная Италии помешала сборной Англии воплотить в жизнь и возродить лозунг It's Coming Home - "Он (футбол) возвращается домой" - песня сборной Англии к домашнему Евро-1996.

В финале Евро-2020 итальянцы в серии пенальти обыграли национальную команду Англии. Однако британцы никак не могут принять столь плачевной для них результат.

На ресурсе Change.org появилась петиция с требованием переиграть финал Евро-2020. Автор петиции считает, что итальянские футболисты действовали очень грубо и заслуживали красной карточки.

"Игра была абсолютно нечестная. Итальянские игроки получили только желтые карточки за то, что таскали игроков сборной Англии словно рабов. Все эти толчки, задержки и удары - и Италия побеждает?", - спрашивает автор петиции.

"Могу сказать, что судейство было предвзятым. Итальянцы должны были остаться в меньшинстве, а матч должен быть переигран с беспристрастным судьей. Это было совершенно несправедливо", - отмечается в тексте петиции.

Примечательно, что на момент публикации петиция собрала более 115 тысяч подписей.

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