Президент МОК на встрече с оргкомитетом токийской Олимпиады назвал японцев китайцами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время встречи с главой организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сейко Хасимото перепутал японцев с китайцами.

"МОК с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении из всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех: для спортсменов, для членов делегаций и, что самое важное, для китайских людей... японских граждан", - цитирует Баха "Спорт-Экспресс".

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования пройдут без зрителей.

Добавим, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине 2022 года.

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