Сборная Италии отметила победу на Евро-2020 чемпионским парадом в Риме. Футбол

Несмотря на коронавирус, тысячи фанов вышли поздравить своих героев.

В столице Италии прошел чемпионский парад по случаю победы "Скуадры адзурры" на Евро-2020.

Несмотря на коронавирус, тысячи фанов вышли поздравить своих героев. Футболисты и тренерский штаб в двухэтажном автобусе проехали по улицам "Вечного города".

Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it

По дороге они посетили Квиринальский дворец - и президента Италии Серджо Маттарелла.

The Azzurri with Italy President Sergio Mattarella ???#Azzurri ? #EURO2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/k8H2ktj1QE

— Italy ???????? (@azzurri) July 12, 2021
И Палаццо Киджи - премьер-министра Марио Драги.

"Спорт заставляет нас мечтать, это барьер для расизма, инструмент сплочения. Мы хотим помочь новому поколению чемпионов, тем, кто вырастет, воспринимать вас как образец.

Вы заставили нас гордиться тем, что мы объединились во имя Италии" , - заявил глава кабинета министров Италии.

Фото: sport.sky.it
Фото: sport.sky.it

Добавим, что компанию сборной составил теннисист Маттео Берреттини, который хоть и проиграл в решающем матче на "Уимблдоне" Новаку Джоковичу, но стал первым в истории итальянским спортсменом, который дошел до финала турнира "Большого шлема". Его заслуги оценены так же высоко, как и достижения футболистов.

I Campioni d’Europa cantano prima della passerella nel cuore di #Roma ?????#RinascimentoAzzurro ???#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YycHWtBAFv

— Nazionale Italiana ???????? (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021

Il tour prosegue! ?#RinascimentoAzzurro ???#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/rzxrF1g5K4

— Nazionale Italiana ???????? (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021

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— Roberto Mancini (@robymancio) July 12, 2021

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