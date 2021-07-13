Новостей.COM ⇒
2021-07-13
В Токио официально открылась Олимпийская деревня
Церемонию открытия не проводили.
Фото: Asia Times
Олимпийская деревня
В Токио официально начала функционировать Олимпийская деревня.
Церемонию открытия не проводили ввиду коронавирусных ограничений.
На локации одновременно поселятся 18 тысяч спортсменов, тренеров и персонал команд.
Спортсмены будут прибывать в поселок за пять дней до начала своих соревнований, а покидать его через двое суток после их завершения.
Атлеты обязаны ежедневно сдавать тест на коронавирус, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.
Ранее НОК показал форму сборной Украины на Играх-2020.