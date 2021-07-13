В Токио официально открылась Олимпийская деревня

Церемонию открытия не проводили.

Фото: Asia Times Олимпийская деревня

В Токио официально начала функционировать Олимпийская деревня.

Церемонию открытия не проводили ввиду коронавирусных ограничений.

На локации одновременно поселятся 18 тысяч спортсменов, тренеров и персонал команд.

Спортсмены будут прибывать в поселок за пять дней до начала своих соревнований, а покидать его через двое суток после их завершения.

Атлеты обязаны ежедневно сдавать тест на коронавирус, носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее НОК показал форму сборной Украины на Играх-2020.