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2021-07-13
ФИФА наложила трансферный бан на клуб Украинский премьер-лиги. Футбол
"Минай" не сможет усилить состав новыми игроками.
Фото: facebook.com/metalist1925kh
"Минай" после возвращения в Украинскую премьер-лигу не сможет регистрировать и заявлять футболистов в течение трех трансферных окон, сообщает Sportarena.com.
Причина в споре из-за компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича.
По инсайдерской информации, Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность до полного выполнения клубом своих обязательств.
Матич играл за "Минай" в сезоне-2020/21 и провел 24 матча.
Закарпатский клуб возвращается в элитный украинский дивизион после снятия с чемпионата донецкого "Олимпика".
В прошлом сезоне "Минай" занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.