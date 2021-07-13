ФИФА наложила трансферный бан на клуб Украинский премьер-лиги. Футбол

"Минай" после возвращения в Украинскую премьер-лигу не сможет регистрировать и заявлять футболистов в течение трех трансферных окон, сообщает Sportarena.com.

Причина в споре из-за компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича.

По инсайдерской информации, Палата споров ФИФА запретила закарпатскому клубу трансферную деятельность до полного выполнения клубом своих обязательств.

Матич играл за "Минай" в сезоне-2020/21 и провел 24 матча.

Закарпатский клуб возвращается в элитный украинский дивизион после снятия с чемпионата донецкого "Олимпика".

В прошлом сезоне "Минай" занял последнее место в УПЛ и вылетел в Первую лигу.