Токийский 4-звездочный отель перед Олимпиадой-2020 установил в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев"

Руководству Akasaka Excel Hotel Tokyu пришлось извиняться за свои действия.

Администрация престижного 4-звездочного отеля Akasaka Excel Hotel Tokyu в центре Токио установила в лифтах таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев", сообщает Reuters.

Фото: wikipedia.org, twitter.com Akasaka Excel Hotel Tokyu и объявления перед дверьми лифта

Это решение руководства отеля вызвало шквал критики в социальных сетях. Пользователи обвинили владельцев отеля в неприкрытом шовинизме и возрождении апартеида.

Отрицательный отзыв потенциальных клиентов заставил администрацию Akasaka Excel Hotel Tokyu объясниться.

Официальный представитель отеля сообщил, что администрация не планировала какой-либо дискриминации иностранцев, эта мера была вызвана необходимостью соответствовать требованиям организаторов Олимпиады-2020, которые во избежание распространения COVID-19 настаивают на разделении гостей Игр и обычных постояльцев.

При этом были принесены извинения клиентам, оскорбленным сегрегацией в лифтах, вызванной антикоронавирусными предосторожностями перед летними Олимпийскими играми.

"Мы рассчитывали, что наши указания будут понятны, но они вызвали полное непонимание", - сообщил Reuters сотрудник Akasaka Excel Hotel Tokyu.

Вскоре таблички "Только для японцев" и "Только для иностранцев" были изъяты из лифтов дорогого токийского отеля. Руководство теперь решает, какие достаточно корректные выражения использовать вместо них.