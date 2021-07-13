Украинского олимпийского чемпиона по гимнастике дисквалифицировали на 4 года из-за допинга

В январе Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила от соревнований олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева.

При этом FIG не уточнила за какое нарушение и на какой срок была применена такая мера лидеру сборной Украины.

Накануне сам Верняев информировал, что получил дисквалификацию на 4 года.

По словам олимпийского чемпиона, у него в организме был обнаружен мельдоний, из-за чего арбитраж принял решение дисквалифицировать его на длительный срок.

"В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация.

Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, который нашли у меня в организме, достаточная для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это означает, что на Олимпиаду я не поеду", - написал Верняев в Facebook.

При этом спортсмен акцентировал внимание на том, что только один тест дал положительный результат, а все остальные - нет.

"Самый главный вопрос - как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции", - задается вопросом Олег.

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенных веществ, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", - добавил спортсмен.

Вместе с тем Верняев подчеркнул, что данное решение подлежит обжалованию в CAS, и он будет бороться за свое восстановление.

"Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит окончательные выводы делать рано.

Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS. Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам", - убежден "олимпионик".

"Спасибо за поддержку всем, кто рядом со мной в этот сложный для меня период. Спорт научил меня выходить на помост даже с травмой и все равно побеждать. Уверен, что так будет и сейчас", - добавил Верняев.

Напомним, что коронным снарядом Верняева есть брусья. Именно на этом снаряде он стал олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также чемпионом мира-2014 в Наньнине.