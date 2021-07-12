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2021-07-12
Бонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. Футбол
Ветераны заслужили "право первой ночи".
Фото: twitter.com/UEFAcom
Накануне сборная Италии стала чемпионом Европы, переиграв на лондонском "Уэмбли" хозяев - 1:1 (после пенальти - 3:2).
Партнеры по центру обороны "Скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини забрали трофей с собой на ночь.
Футболисты сфотографировались с трофеем в постели и оставили его у себя.
"Не волнуйтесь, он в безопасности. Мы защищаем его", - написал Бонуччи в Instagram.
Сегодня утром сборная Италии уже прибыла на родину.
Фото: twitter.com/UEFAcom