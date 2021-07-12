Бонуччи и Кьеллини не смогли поделить кубок Евро-2020 в первую ночь. Футбол

Ветераны заслужили "право первой ночи".

Фото: twitter.com/UEFAcom

Накануне сборная Италии стала чемпионом Европы, переиграв на лондонском "Уэмбли" хозяев - 1:1 (после пенальти - 3:2).

Партнеры по центру обороны "Скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини забрали трофей с собой на ночь.

Футболисты сфотографировались с трофеем в постели и оставили его у себя.

"Не волнуйтесь, он в безопасности. Мы защищаем его", - написал Бонуччи в Instagram.

Сегодня утром сборная Италии уже прибыла на родину.

Фото: twitter.com/UEFAcom

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