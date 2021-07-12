Сборная Украины к Олимпиаде-2020 представила новую олимпийскую форму
Экипировка от компании Peak.
Фото: facebook.com/khammoiakiv
Александр Хоцяновский, Владимир Зеленский и Яков Хаммо
Накануне в Киеве в рамках проводов сборной Украины на Олимпийские игры в Токио-2020 была представлена новая олимпийская форма. В ее показе приняли участие члены олимпийской сборной Украины, которые и будут ее носить в Японии, сообщает isport.ua.
В рамках презентации были представлены парадные и тренировочные комплекты экипировок, которую для команды сшила компания Peak. Также была показана ежедневная форма, в которой спортсмены будут присутствовать на церемониях открытия, закрытия Игр, а также на церемониях награждения.
Фото: isport.ua
Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, которая символизирует надежду и веру. Экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, она изготовлена из легких тканей, с учетом климатических условий Токио.
Традиционно компания-производитель сама предоставила экипировку, и ни государство, ни НОК ничего не потратили на ее изготовление. К разработке формы присоединились и сами спортсмены вместе с Комиссией атлетов НОК.