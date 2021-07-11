Зеленский передал олимпийцам флаг Украины с подписями военных

"Это очень серьезная реликвия".

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в воскресенье, 11 июля, встретился с членами сборной Украины, которые будут представлять Украину на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Мы всей страной будем не просто держать кулаки - мы будем с вами постоянно. Будем за вас очень сильно болеть", - сказал Зеленский во время встречи, подчеркнув символичность Олимпиады - она пройдет накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Зеленскому показали форму, в которой будут выступать олимпийцы, а он в свою очередь передал им флаг, подписанный военными, которые в разные годы воевали на Донбассе.

"Это флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Несколько из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно - военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями", - пояснил президент.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Украину на летней Олимпиаде в Токио представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

XXXII Олимпиада стартует 23 июля и продлится до 8 августа.

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