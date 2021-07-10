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2021-07-10
УЕФА оштрафовала на 30 000 евро Ассоциацию футбола Англии за поведение болельщиков во время матча с Данией
В частности, фаны светили лазером в глаза голкипера.
Фото: uefa.com
УЕФА оштрафовала Ассоциацию футбола Англии за поведение болельщиков на матче с Данией в полуфинальные Евро-2020. Сумма штрафа составляет 30 000 евро, говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Фаны английской сборной светили лазерами в глаза голкиперу датчан, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, а также жгли фейерверки прямо на стадионе.
В этом матче англичане победили Данию со счетом 2: 1. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро.
Напомним, финальный поединок Евро-2020 между Италией и Англией пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.