Два клуба УПЛ остались без домашнего стадиона за две недели до старта чемпионата

Ранее "Рух" и "Львов" не сумели договориться о продлении аренды "Арены Львов".

Львовские "Рух" и "Львов" не смогут проводить домашние матчи Украинской премьер-лиги на стадионе "Украина". Об этом сообщает Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ.

В обновленном списке стадионов, которые разбиты на категории от четвертой (высшей) первой, стадион "Украина" перевели из третьей категории в другую. Это фактически означает, что из львовских клубов на этой арене смогут проводить поединки только "Карпаты" из Второй лиги.

Отметим, что матчи УПЛ можно проводить только на стадионах третей-четвертой категорий.

Ранее "Рух" и "Львов" не сумели договориться о продлении аренды "Арены Львов" (четвертая категория). Это обстоятельство заставило их руководство к переговорам со стадионом "Украина".

Однако теперь представителям элитного дивизиона придется вернуться к первоначальному варианту или подыскивать что-то вне Львова, например, играть в Тернополе на стадионе им. Шухевича.

Напомним, сезон 2021/22 в УПЛ стартует 24 июля. "Рух" проведет матч первого тура в Харькове против "Металлиста 1925", а вот "Львов" в тот день должен принять "Николаев".