Украинская премьер-лига сделала официальное заявление о снятии ФК "Олимпик" из турнира. Футбол

УПЛ получила письмо от донецкого клуба о снятии из соревнований.

Украинская премьер-лига сделала официальное заявление о снятии ФК "Олимпик" из турнира
Фото: upl.ua

"Сегодня, 9 июля, Украинская премьер-лига получила письмо от ФК" Олимпик ", в котором клуб подтвердил снятие с Всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд футбольных клубов ОПФКУ "Премьер-Лига" сезона-2021/22", - сообщает пресс-служба организации.

"Согласно официальному письму ФК "Олимпик", УПЛ, действуя в соответствии с требованиями Устава с целью обеспечения целостности и непрерывности соревнований, инициирует проведение Общего собрания участников УПЛ с намерением исключения ФК "Олимпик" из числа участников УПЛ и определения и принятия нового участника", - отмечается в заявлении.

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