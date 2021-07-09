Медали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроники

Безотходное производство.

Фото: EPA-EFE/ISSEI KATO

Медали, которыми будут награждаться призеры Олимпийских игр-2020 в Токио, сделаны из переработанной бытовой электроники.

Об этом журналистам рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата.

"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио.

Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологический - он сделан из переработанного пластика", - приводит слова Арата "Спорт-Экспресс".

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-коронавируса.

Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

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