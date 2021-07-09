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2021-07-09
Медали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроники
Безотходное производство.
Фото: EPA-EFE/ISSEI KATO
Медали, которыми будут награждаться призеры Олимпийских игр-2020 в Токио, сделаны из переработанной бытовой электроники.
Об этом журналистам рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата.
"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио.
Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологический - он сделан из переработанного пластика", - приводит слова Арата "Спорт-Экспресс".
8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-коронавируса.
Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 23 июля по 8 августа.