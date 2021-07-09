Донецкий "Олимпик" снялся с розыгрыша УПЛ и остановил деятельность. Футбол

В прошлом сезоне команда стала тринадцатой в национальном первенстве

Донецкий "Олимпик" снялся с розыгрыша УПЛ и остановил деятельность
Владислав Гельзін
Фото: olimpik.com.ua

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что донецкий клуб не будет участвовать в следующем розыгрыше Украинской премьер-лиги.

По словам Гельзина, клуб вынужден временно остановить свою деятельность.

"Это непростой, но одновременно обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжелым сердцем. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье.

Расставаться с вами очень сложно, однако мы не прощаемся. Клуб останавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку", - цитирует своего президента клубная пресс-служба.

"Я верю, что наступит время, когда футбольный клуб "Олимпик" вновь будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одинаковым правилам для всех - не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что "Олимпик" навсегда останется в его истории", - отметил Гельзин.

Напомним, в мае КДК УАФ дисквалифицировал Гельзина на 5 лет.

Поводом для такого решения стало поведение президента донецкого клуба после матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" - 0:1. Гельзин дважды врывался в судейскую комнату, а также некорректно высказывался во время флеш-интервью.

Добавим, что "Олимпик" постоянно играет в УПЛ с сезона 2014/15.

В прошлом сезоне команда стала тринадцатой в национальном первенстве. А лучшим результатом "Олимпика" было четвертое место в сезоне 2016/17.

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