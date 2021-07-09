Ястремская одержала победу в первом матче после закрытия допингового дела

Стартовый матч на турнире в Гамбурге выдался непростым для Даяны.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) удачно стартовала на турнире Hamburg European Open, WTA 250.

Во втором круге турнира 21-летняя украинка в противостоянии с польской теннисисткой Магдаленой Фрехен (№145 WTA) имела определенные проблемы в первом сете, выиграв его на таймбрейке - 7:6 (7-5).

Однако во второй партии сказалось преимущество Даяны в мастерстве - 6:1.

Матч продолжался 1 час 47 минут.

В третьем раунде турнира украинка, обозначенная под первым номером, встретится с итальянкой Сарой Эррани.

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил €189 708. Финальный матч состоится 11 июля.

Отметим, что этот матч стал первым для Ястремской в туре после закрытия допингового дела.

Добавим, что Даяна намерена принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио.