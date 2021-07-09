"Динамо" в шаге от подписания форварда московского ЦСКА

Шкурин полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.

"Динамо" заинтересовано в подписании форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина.

При этом агент главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что рассматривается вариант аренды.

По словам менеджера, 21-летний белорус пройдет медицинское обследование, после чего полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.

"Киевляне 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию, Шкурин полетит вместе с командой. Речь идет об аренде без права выкупа", - цитирует Запорожану Sport24.

Напомним, Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел за роSSийскую команду 14 матчей во всех турнирах и забил три гола.