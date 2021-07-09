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2021-07-09
"Динамо" в шаге от подписания форварда московского ЦСКА
Шкурин полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.
Ілля Шкурин
Фото: Sport24
"Динамо" заинтересовано в подписании форварда московского ЦСКА Ильи Шкурина.
При этом агент главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что рассматривается вариант аренды.
По словам менеджера, 21-летний белорус пройдет медицинское обследование, после чего полетит с киевским клубом на сборы в Швейцарию.
"Киевляне 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию, Шкурин полетит вместе с командой. Речь идет об аренде без права выкупа", - цитирует Запорожану Sport24.
Напомним, Шкурин выступает за ЦСКА с января 2020 года. В прошлом сезоне форвард провел за роSSийскую команду 14 матчей во всех турнирах и забил три гола.