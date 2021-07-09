Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты.

Лоуренс Венсан-Лапуант доказала свою невиновность.

Чемпиока мира по каноэ, заразившаяся допингом через секс, едет на Олимпиаду в Токио сверх квоты
Лоуренс Венсан-Лапуант
Фото: Instagram

11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоуренс Венсан-Лапуант включена в состав сборной Канады на Олимпиаду-2020 в Токио, несмотря на поражение в отборочных стартах, сообщает "Спорт-Экспресс".

В марте 29-летней спортсменке не хватило 0,032 секунды, чтобы опередить Кэти Винсент в борьбе за единственную канадскую путевку на женской дистанции 200 метров в каноэ-одиночке.

Данная дисциплина, как в целом и женское каноэ, дебютирует на Играх в Токио в рамках борьбы МОК за гендерное равенство. Квота всего на одну спортсменку образовалась у канадок из-за того, что Венсан-Лапуант пропустила чемпионат мира 2019 ввиду допинговых обвинений.

Однако впоследствии спортсменка была оправдана, доказав, что запрещенный препарат попал в ее организм в результате "обмена биологическими жидкостями с бывшим парнем". Мужчина занимался американским футболом и употреблял лигандрол, предательски не предупредив об этом свою секс-партнершу.

В результате Венсан-Лапуант вернулась к выступлениям, а международная федерация с учетом отмены из-за пандемии ряда отборочных стартов выразила готовность включить звездную канадку в состав участников ОИ-2020 сверх квоты. Кроме того, ожидается, что Лоуренс выступит в заезде двоек на 500 метров в одном экипаже с Кэти Винсент.

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