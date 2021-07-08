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2021-07-08
Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей
Решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио.
Фото: kyodonews.net
Министер по вопросам проведения Олимпиады-2020 в Токио Тамайо Марукава заявила, что из-за всплеска коронавирусной инфекции Олимпийские игры пройдут при пустых площадках японской столицы, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Сайтама, сообщает информагентство Kyodo.
Такое беспрецедентное решение принято сегодня на онлайн-конференции оргкомитета Игр-2020, представителей МОК и городских властей Токио только за две недели до открытия глобального спортивного форума.
Олимпиада-2020 запланирована с 23 июля по 8 августа.