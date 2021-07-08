Рамос стал игроком "Пари Сен-Жермен"

Парижский гранд подтвердил трансфер экс-капитана "Реала".

Фото: en.psg.fr Серхио Рамос

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос заключил двухлетний контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщает пресс-служба парижского клуба.

Напомним, 35-летний Рамос в течение 16 лет выступал за "Реал", однако 30 июня 2021 года его контракт с "бланкос" закончился, и он покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне защитник провел 15 матчей за "Реал", в которых отметился двумя голами.