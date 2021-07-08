Англия впервые в истории вышла в финал Евро-2020. Футбол

За победу в чемпионате Европы англичане сразятся со сборной Италии.

Англия впервые в истории вышла в финал Евро-2020
Фото: Твіттер УЄФА

Сборная Англии победила Данию в дополнительном времени со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией.

Основное время матча второго полуфинала Евро-2020 закончилось со счетом 1:1, однако в дополнительное время сильнее оказались англичане.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора, который забил прямым ударом со штрафного на 30-й минуте. На 39-й минуте сборная Англии сравняла счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера. На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, однако Кейн оказался первым на добивании и поразил ворота датчан, что и позволило сборной Англии одержать победу.

Гол Дамсгора стал первым, который Англия пропустила в текущем розыгрыше турнира.

В финальном матче англичане сыграют против сборной Италии, матч также пройдет на "Уэмбли" и состоится 11 июля.

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