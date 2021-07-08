"Тампа" выиграла Кубок Стэнли

Флоридский клуб защитил свой прошлогодний успех.

"Тампа" выиграла Кубок Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашнем льду "Амали Арены" обыграла "Монреаль Канадиенс" со счетом 1:0 в 5-м матче финальной серии и стала победителем Кубка Стэнли.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Росс Колтон.

Счет в финальной серии - 4:1.

Напомним, в полуфинале турнира "Лайтнинг" прошли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 в серии, а "Монреаль" победил "Вегас Голден Найтс" - 4:2.

Добавим, что "Тампа" выигрывает Кубок Стэнли второй год подряд.

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