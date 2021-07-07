НОК утвердил состав сборной Украины на Олимпиаду-2020 в Токио

Олимпиада стартует уже через 16 дней.

Определился итоговый состав олимпийской сборной Украины, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В заявку вошли 158 олимпийцев в 25 видах спорта из 30-ти дисциплин.

Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной борьбе (и женской), греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо , каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Стоит отметить, что в списке отсутствует олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев.

Вместе с тем, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA), которая оправдана по делу о возможном использовании допинга, в Токио все же поедет.

Напомним, XXXII Олимпиада стартует 23 июля и продлится до 8 августа.