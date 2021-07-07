Стюард не хотела пускать Бонуччи на поле, перепутав игрока сборной Италии с болельщиком

Празднование Леонардо на мгновение омрачилось.

Фото: скриншот

После победы по пенальти сборной Италии над испанцами в полуфинальном матче Евро-2020 игроки "Скуадры адзурры" бросились к трибунам отметить это событие в компании своих болельщиков.

Не отказал себе в этом удовольствии и один из ветеранов сборной Леонардо Бонуччи.

Однако его возвращение на поле было омрачено забавным эпизодом.

Сотрудник стадиона остановила игрока, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле.

В первый момент 34-летний защитник "Ювентуса" даже оторопил.

?? Leonardo Bonucci ? stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8

— Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Отметим, что Бонуччи повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за Италию на Евро. Для Леонардо поединок против испанцев стал 17-м в чемпионатах Европы.

17 - Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia ?? con pi? presenze agli Europei (entrambi 17). Pilastro.#EURO2020 #ItaliaSpagna #ITAESP pic.twitter.com/4PfyRNQDUT

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021

Добавим, что соперник италянцев по финалу определится сегодня в матче Англия - Дания.

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