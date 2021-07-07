Стюард не хотела пускать Бонуччи на поле, перепутав игрока сборной Италии с болельщиком
Празднование Леонардо на мгновение омрачилось.
После победы по пенальти сборной Италии над испанцами в полуфинальном матче Евро-2020 игроки "Скуадры адзурры" бросились к трибунам отметить это событие в компании своих болельщиков.
Не отказал себе в этом удовольствии и один из ветеранов сборной Леонардо Бонуччи.
Однако его возвращение на поле было омрачено забавным эпизодом.
Сотрудник стадиона остановила игрока, приняв его за болельщика, который захотел выбежать на поле.
В первый момент 34-летний защитник "Ювентуса" даже оторопил.
?? Leonardo Bonucci ? stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna.— Sport RSI (@RSIsport)
#EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 July 6, 2021
Отметим, что Бонуччи повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по количеству матчей за Италию на Евро. Для Леонардо поединок против испанцев стал 17-м в чемпионатах Европы.
17 - Leonardo— OptaPaolo (@OptaPaolo)
#Bonuccieguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia ?? con pi? presenze agli Europei (entrambi 17). Pilastro. #EURO2020 #ItaliaSpagna #ITAESP pic.twitter.com/4PfyRNQDUT July 6, 2021
Добавим, что соперник италянцев по финалу определится сегодня в матче Англия - Дания.