Экс-футболист сборной Украины перебрался в РоSSию

Бывший футболист луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в РоSSийской премьер-лиге.

27-летний уроженец Кривого Рога заключил трехлетний контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба роSSийского клуба.

Напомним, Дмитрий дважды в составе "Зари" становился бронзовым призером УПЛ.

В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.

В послужном списке украинском значится также матч за национальную сборную.