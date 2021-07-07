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2021-07-07
Экс-футболист сборной Украины перебрался в РоSSию
Дмитрий Иванисеня стал игроком "Крыльев Советов".
Дмитро Іванісеня
Фото: kc-camapa.ru
Бывший футболист луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в РоSSийской премьер-лиге.
27-летний уроженец Кривого Рога заключил трехлетний контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба роSSийского клуба.
Напомним, Дмитрий дважды в составе "Зари" становился бронзовым призером УПЛ.
В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.
В послужном списке украинском значится также матч за национальную сборную.