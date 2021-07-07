Экс-футболист сборной Украины перебрался в РоSSию

Дмитрий Иванисеня стал игроком "Крыльев Советов".

Экс-футболист сборной Украины перебрался в РоSSию
Дмитро Іванісеня
Фото: kc-camapa.ru

Бывший футболист луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в РоSSийской премьер-лиге.

27-летний уроженец Кривого Рога заключил трехлетний контракт с самарскими "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба роSSийского клуба.

Напомним, Дмитрий дважды в составе "Зари" становился бронзовым призером УПЛ.

В прошлом сезоне Иванисеня провел 21 матч за луганский клуб в чемпионате Украины, в которых забил пять голов и выполнил две голевые передачи.

В послужном списке украинском значится также матч за национальную сборную.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗВ последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ
Американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахматАмериканец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Зеленский снова обратился к сборной Украины: "Хлопцы, еще слишком рано домой". ФутболЗеленский снова обратился к сборной Украины: "Хлопцы, еще слишком рано домой". Футбол
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Финское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSииФинское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
В Ассоциации пляжного футбола Украины объяснили решение не ехать на ЧМ в МосквуВ Ассоциации пляжного футбола Украины объяснили решение не ехать на ЧМ в Москву
УАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве, - СМИУАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве, - СМИ
Украинская премьер-лига перенесла матч за Суперкубок УкраиныУкраинская премьер-лига перенесла матч за Суперкубок Украины
Большинство украинцев смотрят матчи Евро-2020, а 36% - верят в победу сборной, - опрос. ФутболБольшинство украинцев смотрят матчи Евро-2020, а 36% - верят в победу сборной, - опрос. Футбол
Зеленский снова позвонил украинской сборной: думайте только о победе. ФутболЗеленский снова позвонил украинской сборной: думайте только о победе. Футбол
Зеленский снова обратился к сборной Украины: "Хлопцы, еще слишком рано домой". ФутболЗеленский снова обратился к сборной Украины: "Хлопцы, еще слишком рано домой". Футбол
Тренера сборной Украины по гимнастике подозревают в растрате 250 тыс. грн, выделенных на командуТренера сборной Украины по гимнастике подозревают в растрате 250 тыс. грн, выделенных на команду
"Динамо" попросило перенести даты матча за Суперкубок Украины. Футбол"Динамо" попросило перенести даты матча за Суперкубок Украины. Футбол
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Уполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языкеУполномоченный по защите госязыка напомнил футболистам сборной Украины о необходимости общаться со СМИ на украинском языке
Последние новости
Подгружаем последние новости