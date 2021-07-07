В Ассоциации пляжного футбола Украины объяснили решение не ехать на ЧМ в Москву

Мундиаль стартует в августе.

В Ассоциации пляжного футбола Украины объяснили решение не ехать на ЧМ в Москву
Владислав Ващук
Фото: beachsoccer.org.ua

В Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) объяснили, почему сборной Украины запретили ехать на чемпионат мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

"Если АПФУ приняла решение, что сборная не едет на чемпионат мира - значит, это имеет смысл. И я поддержу его, каково не было бы личное мнение по этому вопросу. Я понимаю, что такое игра в команде. Я понимаю и разделяю политическую позицию федерации, но я имею собственное мнение о спортивной составляющей", - цитирует вице-президента АПФУ Владислава Ващука beachsoccer.org.ua.

"На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что РоSSия не может гарантировать безопасность нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна.

Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Я боюсь представить, что чувствуют те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь возраст спортсмена очень короткий. Последний раз Украина выходила на ЧМ восемь лет назад. У нас сейчас как никогда сильная сборная", - добавил функционер.

"Перед тем, как ребята ехали в Португалию, я лично говорил о том, что нужно ехать и выигрывать. Выигрывать, несмотря ни на что. Хотя все прекрасно понимали, что место проведения ЧМ максимально неблагоприятное для нашей сборной.

Я не мог и не могу иначе: спорт - это часто борьба на пределе возможностей и это не о тех, кто сдается.

И сейчас я очень хотел бы, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем при любых условиях и при любых обстоятельствах.

Но АПФУ приняла решение в соответствии с рекомендациями министерств, организаций и ведомств Украины", - отметил Ващук.

"Ассоциация пляжного футбола Украины - это не один человек. Любые решения здесь принимаются коллегиально. Я первый вице-президент АПФУ, но я не единственное лицо, принимающее решение. Мое мнение - только личное мнение.

Мне вместе со всеми горько осознавать, что этот ЧМ, скорее всего, пройдет без нашей сборной.

Но решение уже принято. И оно не оспаривается. Надеюсь на ваше понимание и поддержку", - отметил Ващук.

Украину на турнире заменит сборная Швейцарии, занявшая пятое место на европейском отборочном турнире. Она в четвертьфинале проиграла именно нашей команде.

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