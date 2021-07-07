Зеленский предложил Литве совместно провести Евробаскет.

Украина должна была принимать чемпионат в 2015 году, но потеряла его из-за войны.

Президент Владимир Зеленский предложил Литве совместно провести один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.

"Известно, что баскетбол в Литве является второй религией и действительно национальным видом спорта. И, несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также очень популярен в нашей стране. Поэтому я хочу предложить идею совместной организации Украиной и Литвой одного из следующих чемпионатов Европы по баскетболу", - сказал президент на открытии четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Украина имела право на проведение Евробаскета в 2015 году, игры собирались проводить в Киеве , Днепропетровске (сейчас - Днепр), Донецке, Харькове, Львове и Одессе.

Из-за роSSийской агрессии и отсутствия государственного финансирования строительство спортивных многофункциональных арен прекратили, поэтому чемпионат у Украины забрали. В итоге игры принимали Хорватия, Франция, Германия и Латвия.

"Поэтому идея совместного проведения баскетбольного турнира - не только о реализации масштабного проекта в этой сфере. Я убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события реально мирового масштаба", - сказал Зеленский в Литве.

Напомним, что следующий Евробаскет состоится в сентябре 2022 года в Чехии, Грузии, Германии и Италии.

Сборная Украины квалифицировалась на чемпионат еще в прошлом году.