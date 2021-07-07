Украинская диаспора в лондонском "Вест Хэме" может увеличиться вдвое

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заинтересовал лондонский "Вест Хэм", сообщает Eurosport.

"Молотобойцы" намерены подписать 25-летнего уроженца Львова, чтобы усилить линию атаки.

Отметим, что в следующем сезоне "Вест Хэм" ожидает борьба не только на внутреннем фронте - по итогам предыдущего подопечные Мойес завоевали путевку в Лигу Европы.

Добавим, что английский клуб намерен найти замену Себастьяну Аллеру, который в зимнюю трансферную кампанию перешел в "Аякс".

В сезоне-2020/21 Яремчук провел за "Гент" 43 матча, в которых забил 23 гола и выполнил 8 голевых передач.

Ранее директор бельгийского клуба Мишель Луважи признался, что в Бельгии за трансфер Яремчука хотят получить не менее 15 млн евро.

Напомним, за "ВестХэм" выступает украинец Андрей Ярмоленко.