Украинская диаспора в лондонском "Вест Хэме" может увеличиться вдвое

"Хаммерз" заинтересовались Романом Яремчуком.

Украинская диаспора в лондонском "Вест Хэме" может увеличиться вдвое
Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук заинтересовал лондонский "Вест Хэм", сообщает Eurosport.

"Молотобойцы" намерены подписать 25-летнего уроженца Львова, чтобы усилить линию атаки.

Отметим, что в следующем сезоне "Вест Хэм" ожидает борьба не только на внутреннем фронте - по итогам предыдущего подопечные Мойес завоевали путевку в Лигу Европы.

Добавим, что английский клуб намерен найти замену Себастьяну Аллеру, который в зимнюю трансферную кампанию перешел в "Аякс".

В сезоне-2020/21 Яремчук провел за "Гент" 43 матча, в которых забил 23 гола и выполнил 8 голевых передач.

Ранее директор бельгийского клуба Мишель Луважи признался, что в Бельгии за трансфер Яремчука хотят получить не менее 15 млн евро.

Напомним, за "ВестХэм" выступает украинец Андрей Ярмоленко.

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