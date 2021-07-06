УАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве, - СМИ

Турнир стартует в августе.

УАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве, - СМИ
Фото: uaf.ua

Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в чемпионате мира-2021, который пройдет в августе в Москве, сообщает Tribuna.com.

Совместное решение приняли Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины.

Сборная Украины вышла на ЧМ, заняв второе место в отборочной группе. От Европы в турнире примут участие Испания, Португалия и Беларусь.

Мундиаль пройдет 19-29 августа. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 8 июля.

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