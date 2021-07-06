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2021-07-06
УАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира в Москве, - СМИ
Турнир стартует в августе.
Фото: uaf.ua
Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в чемпионате мира-2021, который пройдет в августе в Москве, сообщает Tribuna.com.
Совместное решение приняли Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины.
Сборная Украины вышла на ЧМ, заняв второе место в отборочной группе. От Европы в турнире примут участие Испания, Португалия и Беларусь.
Мундиаль пройдет 19-29 августа. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 8 июля.