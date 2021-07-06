Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи и пропустит до полутора месяцев, сообщает Calcioatalanta.it.

Отмечают, что грыжа живота мешала украинцу на протяжении всего сезона, но операцию было решено перенести на межсезонье, чтобы принять участие в Евро-2020 в составе "сине-желтых".

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 43 матча за бергамцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 12 результативными передачами.

Напомним, Малиновский вошел в историю "Аталанты".

Старт нового сезона Серии A назначено на 22 августа.