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2021-07-06
Малиновский перенес операцию
Грыжа давно мучила украинца.
Руслан Малиновський
Фото: Soy Calcio
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи и пропустит до полутора месяцев, сообщает Calcioatalanta.it.
Отмечают, что грыжа живота мешала украинцу на протяжении всего сезона, но операцию было решено перенести на межсезонье, чтобы принять участие в Евро-2020 в составе "сине-желтых".
В прошлом сезоне Малиновский сыграл 43 матча за бергамцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 12 результативными передачами.
Напомним, Малиновский вошел в историю "Аталанты".
Старт нового сезона Серии A назначено на 22 августа.