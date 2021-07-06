Малиновский перенес операцию

Грыжа давно мучила украинца.

Малиновский перенес операцию
Руслан Малиновський
Фото: Soy Calcio

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенес операцию по удалению грыжи и пропустит до полутора месяцев, сообщает Calcioatalanta.it.

Отмечают, что грыжа живота мешала украинцу на протяжении всего сезона, но операцию было решено перенести на межсезонье, чтобы принять участие в Евро-2020 в составе "сине-желтых".

В прошлом сезоне Малиновский сыграл 43 матча за бергамцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 12 результативными передачами.

Напомним, Малиновский вошел в историю "Аталанты".

Старт нового сезона Серии A назначено на 22 августа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗВ последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ
Американец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахматАмериканец стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Финское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSииФинское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSии
В Киеве из-за футбола метро сегодня будет работать на час дольшеВ Киеве из-за футбола метро сегодня будет работать на час дольше
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская премьер-лига перенесла матч за Суперкубок УкраиныУкраинская премьер-лига перенесла матч за Суперкубок Украины
"Динамо" попросило перенести даты матча за Суперкубок Украины. Футбол"Динамо" попросило перенести даты матча за Суперкубок Украины. Футбол
Украинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental в полулегком весеУкраинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental в полулегком весе
Организаторы "Ролан Гарроса" перенесли старт турнираОрганизаторы "Ролан Гарроса" перенесли старт турнира
Мартовские отборочные матчи ЧМ-2022 сборной Украины перенесли из Львова в Киев. ФутболМартовские отборочные матчи ЧМ-2022 сборной Украины перенесли из Львова в Киев. Футбол
До перенесенного Евро-2020 осталось 100 днейДо перенесенного Евро-2020 осталось 100 дней
Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перенес челюстно-лицевую операциюДвукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перенес челюстно-лицевую операцию
Чемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в КаирЧемпионат мира по современному пятиборью перенесен из Минска в Каир
Мадрид засыпало снегом: матч Ла Лиги "Атлетико" - "Атлетик" перенесенМадрид засыпало снегом: матч Ла Лиги "Атлетико" - "Атлетик" перенесен
В Английской Премьер-лиге перенесли третий матч из-за коронавирусаВ Английской Премьер-лиге перенесли третий матч из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости