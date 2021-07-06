Украинская премьер-лига перенесла матч за Суперкубок Украины

Поединок состоится на месяц позже.

Матч за Суперкубок Украины между чемпионом страны киевским "Динамо" и вице-чемпионом донецким "Шахтером" перенесено на 22 сентября, сообщается на официальном сайте Украинской премьер-лиги.

При этом отмечено, что УПЛ удовлетворила ходатайство "Динамо", которое поддержал "Шахтер".

Такое решение принято, учитывая нагрузку на игроков обоих клубов, которые составляли костяк нашей сборной на Евро-2020, и сжатые сроки на восстановление.

Отметим, что изначально матч должен был пройти 24 июля на НСК "Олимпийский".

Место проведения остается без изменений. Все приобретенные билеты на матч будут действительными.